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Під час спецоперації на Закарпатті затримали групу наркоторговців

У затриманих вилучили велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю
Департамент протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України сьогодні, 18 липня, провів спецоперацію в Закарпатській області – затримали членів організованої групи наркоділків.
Під час спецоперації на Закарпатті затримали групу наркоторговців Фото: npu.gov.ua

"Встановлено, що учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами", – розповіли в поліції.

У затриманих вилучили велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю.

"Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає", – зазначили правоохоронці.

Усіх членів групи затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Києві затримали групу наркоторговців з опіатом на 2,5 млн грн.

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18 07 2018 20:58
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