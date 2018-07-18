Під час спецоперації на Закарпатті затримали групу наркоторговців
"Встановлено, що учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами", – розповіли в поліції.
У затриманих вилучили велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю.
"Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає", – зазначили правоохоронці.
Усіх членів групи затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в Києві затримали групу наркоторговців з опіатом на 2,5 млн грн.
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