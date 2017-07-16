Під час спецоперації в Сербії правоохоронці затримали 360 осіб, – ВІДЕО

Сербські правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію Арес, під час якої затримали 360 людей.

Про це на прес-конференції повідомив глава МВС Сербії Небойша Стефанович, пише B92.

Спецоперацію провели в 27 містах і муніципалітетах.

Затримані звинувачуються в незаконному виробництві та обігу наркотиків, замаху на вбивство, зґвалтуванні та насильстві, вимаганні, катуванні, викраденні, грабежі та інших злочинах.

Проти 202 людей порушено кримінальні справи.

Також, за інформацією видання, поліція конфіскувала 167 кг наркотиків – кокаїну, героїну, гашишу, марихуани й екстазі, а також виявила три лабораторії з виробництва марихуани.

Крім того, знайдено велику кількість зброї: чотири автомати, 29 гвинтівок, 30 пістолетів, один кілограм вибухівки, шість гранат і понад 3 тис. одиниць боєприпасів. Також вилучили велику сума грошей, 19 автомобілів і комп'ютерів і 150 гігабайт порнографічних матеріалів за участю дітей.

Глава МВС Сербії повідомив, що протягом декількох місяців поліція стежила за кількома злочинними групами, які були виконавцями.

Нагадаємо, в березні в Сербії під час поліцейської операції проти фінансових злочинів і корупції затримали 53 людини.