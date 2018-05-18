Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під час стрілянини в техаській школі загинули вісім учнів

Кількість поранених невідома
Жертвами стрілянини у школі міста Санта-Фе в Техасі стали щонайменше вісім учнів, повідомив місцевий телеканал KHOU 11.
Під час стрілянини в техаській школі загинули вісім учнів Фото: khou.com

Кількість поранених невідома. Стрільця вдалося затримати.

Стрілянина почалася о 8 ранку за місцевим часом (16:00 за Києвом). Принаймні один підозрюваний прийшов у школу і відкрив вогонь в одному з класів. Є також повідомлення, що він кидав вибухівку.

У школі в Санта-Фе навчаються близько 1,4 тис. учнів.

Нагадаємо, 15 лютого у середній школі в Паркленді (Флорида) сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше 17 людей загинули і кілька отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2018 18:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.