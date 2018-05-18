Під час стрілянини в техаській школі загинули вісім учнів

Жертвами стрілянини у школі міста Санта-Фе в Техасі стали щонайменше вісім учнів, повідомив місцевий телеканал KHOU 11.

Кількість поранених невідома. Стрільця вдалося затримати.

Стрілянина почалася о 8 ранку за місцевим часом (16:00 за Києвом). Принаймні один підозрюваний прийшов у школу і відкрив вогонь в одному з класів. Є також повідомлення, що він кидав вибухівку.

У школі в Санта-Фе навчаються близько 1,4 тис. учнів.

Нагадаємо, 15 лютого у середній школі в Паркленді (Флорида) сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше 17 людей загинули і кілька отримали поранення.