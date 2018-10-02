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Під час церемонії відкриття Олімпіади була здійснена кібератака

Організатори Олімпіади заявили про кібератаку перед церемонією відкриття
Організатори зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані розслідують обставини кібератаки на сайт та систему Wi-Fi незадовго до церемонії відкриття Ігор.
Під час церемонії відкриття Олімпіади була здійснена кібератака Фото: EPA/UPG

За словами організаторів, невідомий зламав сервери приблизно за 45 хвилин до церемонії відкриття, що призвело до несправності телебачення (IPTVs – цифрове інтерактивне телебачення в мережах передачі даних за протоколом IP) у головному прес-центрі, повідомляє Радіо Свобода.

Службовці закрили сервери, щоб запобігти подальшому пошкодженню, що призвело до закриття сайту Олімпійських ігор-2018.

Глядачі, які купили квитки на події, не змогли надрукувати свої бронювання під час неполадки.

Після виявлення проблем відновлення систем тривало майже 15 годин.

Зазначається, що атака не вплинула на відкриття церемоній та будь-які змагання.

Міністерство оборони Південної Кореї та команда з кібербезпеки розслідують інцидент.

Нагадаємо, 9 лютого о 13:00 за київським часом в південнокорейському Пхьончхані почалася урочиста церемонія відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

Сьогодні у південнокорейському Пхьончхані був розіграний перший комплект олімпійських нагород. Золоту олімпійську медаль в лижній гонці у скіатлоні (класичний + ковзанярський хід) на 15 км виграла представниця збірної Швеції Шарлотта Калла.

На Зимових Олімпійський іграх у Південній Кореї виступила перша спортсменка з України. Тетяна Петрова стала першою українкою, яка стартувала у такій дисципліні як могул — вид спуску з гори на лижах.

1 лютого у південнокорейських містах Пхьончхан та Каннин офіційно відкрили селища, де під час зимової Олімпіади-2018 проживатимуть 2900 спортсменів.

 

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10 02 2018 13:58
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