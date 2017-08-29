Під час урочистостей у Болгарії розгорнули прапор самопроголошеної "ДНР"

26 серпня на вершині гори Шипка, під час урочистих заходів з нагоди 140-річчя битви за цю гору, група людей розгорнула прапор самоназваної Донецької народної республіки.

Про це повідомляє прес-служба посольства.

"Розглядаю це, серед іншого, як знущання над пам'яттю українських воїнів і справжніх ополченців, які принесли свободу на болгарську землю. Наполягаю на проведенні болгарською владою розслідування цієї брудної провокації", – сказав він.



Фото: topwar.ru

Водночас, глава Міністерства закордонних справ Болгарії Єкатєріна Захарієва зазначила, що "ДНР" ніким не визнана. За її словами, це "неприємна ситуація", але не скандал.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу Nova TV, повідомляє прес-служба уряду Болгарії.

"Так, це неприємна історія, але вона вилилася б у скандал, якби прапор розгорнув якийсь державний орган чи держслужбовець", – сказала вона, додавши, що у цьому випадку ідеться про громадян, які мають право на висловлення думки.

Битва на Шипці – це одна з ключових подій російсько-турецької війни 1877-1878 років, під час якої перемогла Росія, а Болгарія отримала незалежність.

Нагадаємо, українські хакери зламали банківські рахунки ватажків "ДНР" та оприлюднили інформацію про їхні фінанси.