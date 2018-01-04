Під час великодньої вистави бразильський глядач напав на актора, щоб урятувати Христа, – ВІДЕО Чоловік вибіг на сцену з криком: "Я не дам Ісусу померти"

Один з глядачів великодньої вистави в театрі міста Нова-Артс на півдні Бразилії напав на актора, який виконував роль римського солдата.

Фото: youtube.com

Про це повідомляє The Sun. Чоловік вибіг на сцену в момент розп'яття Ісуса Христа з криком: "Я не дам Ісусу померти" і вдарив актора шоломом від мотоцикла. На міській площі, де відбувалася вистава, перебували близько тисячі глядачів. Виставу зупинили, щоб заспокоїти і вивести нападника. Згодом актори продовжили постановку. Поліція розслідує інцидент. Нагадаємо, Папа Римський Франциск у пасхальному зверненні побажав миру Україні.

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