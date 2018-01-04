CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдин з глядачів великодньої вистави в театрі міста Нова-Артс на півдні Бразилії напав на актора, який виконував роль римського солдата.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час великодньої вистави бразильський глядач напав на актора, щоб урятувати Христа, – ВІДЕО
Чоловік вибіг на сцену з криком: "Я не дам Ісусу померти"
Фото: youtube.com
Про це повідомляє The Sun.
Чоловік вибіг на сцену в момент розп'яття Ісуса Христа з криком: "Я не дам Ісусу померти" і вдарив актора шоломом від мотоцикла.
На міській площі, де відбувалася вистава, перебували близько тисячі глядачів.
Виставу зупинили, щоб заспокоїти і вивести нападника. Згодом актори продовжили постановку.
Поліція розслідує інцидент.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у пасхальному зверненні побажав миру Україні.
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01 04 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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