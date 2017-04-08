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Під час військових навчань на Київщині загинув військовий

Пораненим надано невідкладну медичну допомогу
На одному з військових полігонів Київської області в результаті розриву артилерійського боєприпасу загинув військовослужбовець, ще п'ятеро отримали травми.
Під час військових навчань на Київщині загинув військовий Фото: Міноборони України

Це сталося в п'ятницю, 4 серпня, близько 11:00 під час проведення бойових стрільб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

На цей час пораненим надано невідкладну медичну допомогу та їх евакуйовано до медичного закладу.

На місці події працює комісія та представники правоохоронних органів для встановлення причини та обставин надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що в одній із військових частин у Київській області військовослужбовець строкової служби з необережності застрелив свого товариша по службі.

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04 08 2017 14:15
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