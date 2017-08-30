Під час військових зборів у Яворові помер 27-річний резервіст За попередніми даними, чоловік помер від серцевої недостатності

У середу, 30 серпня, на військових зборах 24-ої окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області помер 27-річний резервіст

Фото: podrobnosti.ua

Про це повідомив голова Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк. Як повідомляє Форпост, мешканець Львівської області помер під час проведення занять. Наразі з'ясовуються обставини загибелі військовослужбовця. За попередніми даними, чоловік помер від серцевої недостатності. Йому раптово стало зле, медики одразу здійснили невідкладні реанімаційні заходи, пише ZAXID.NET. За даним фактом призначено службове розслідування, ведеться слідство. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області на території полігону в результаті вибуху гранати загинув сержант-телефоніст.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію