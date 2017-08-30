CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 30 серпня, на військових зборах 24-ої окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області помер 27-річний резервістПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час військових зборів у Яворові помер 27-річний резервіст
За попередніми даними, чоловік помер від серцевої недостатності
Фото: podrobnosti.ua
Про це повідомив голова Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
Як повідомляє Форпост, мешканець Львівської області помер під час проведення занять. Наразі з'ясовуються обставини загибелі військовослужбовця.
За попередніми даними, чоловік помер від серцевої недостатності. Йому раптово стало зле, медики одразу здійснили невідкладні реанімаційні заходи, пише ZAXID.NET.
За даним фактом призначено службове розслідування, ведеться слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області на території полігону в результаті вибуху гранати загинув сержант-телефоніст.
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30 08 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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