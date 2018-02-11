Під час вибуху в Дніпровському районі Києва загинув 24-річний чоловік
До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить людина. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі, повідомляють на сайті столичної поліції.
На місці події поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху. Вибухотехніки оглянули територію і виявили залишки вибухового пристрою. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство.
Також, 29 жовтя у центральній частині Києва, на вулиці Івана Кудрі, 42, трапилося замикання силового кабелю. Очевидці стверджують, що чули вибух.
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