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Під час вибуху в Дніпровському районі Києва загинув 24-річний чоловік

За попередньою інформацією, хлопець підірвався на гранаті
У Києві в результаті вибуху невстановленого предмета загинув 24-річний чоловік.
Під час вибуху в Дніпровському районі Києва загинув 24-річний чоловік Фото: kyiv.npu.gov.ua

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить людина. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі, повідомляють на сайті столичної поліції.

На місці події поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху. Вибухотехніки оглянули територію і виявили залишки вибухового пристрою. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство.

Також, 29 жовтя у центральній частині Києва, на вулиці Івана Кудрі, 42, трапилося замикання силового кабелю. Очевидці стверджують, що чули вибух.

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02 11 2018 10:39
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