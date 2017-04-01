Під час вибуху в сумській багатоповерхівці постраждало 10 осіб

В результаті події загинула літня жінка, дві людини було врятовано з-під завалів

Після вибуху, що стався ввечері 3 січня у житловому будинку в Сумах, за медичною допомогою звернулося 10 осіб - троє дітей і сім дорослих

З них вісім людей після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовились. До лікувальних закладів госпіталізовано дві особи, - повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між 6 і 7 поверхом та 7 і 8 поверхами в межах однієї кімнати (близько 20 кв. м), зруйновано міжкімнатні перегородки та стіни в двох квартирах, пошкоджено вікна з 5 по 8 поверх. Загалом пошкоджень різного характеру зазнали п'ять квартир.

Загинула одна особа - літня жінка, дві особи було врятовано з-під завалів.

Проведено евакуацію мешканців будинку з їх подальшим розселенням. Всього у будинку проживає 432 мешканця, з яких потребувала розселення 101 особа: 48 осіб відселено до готелю, решта 53 самостійно переселилися до родичів.

Розгорнуто пересувний пункт обігріву.

У зв’язку з можливою загрозою подальших руйнувань аварійно-рятувальні роботи в нічний час не проводились.

На 8 годину 4 січня заплановано засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проведення обстеження експертною комісією місць руйнувань та створення передумов для безпечного виконання аварійно-рятувальних робіт.

На місці події працює оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, о 20:41 3 січня у Сумах по вулиці Металургів, 24 у десятиповерховому житловому будинку в квартирі на сьомому поверсі стався вибух без послідуючого горіння (попередньо, побутового газу).