Під час зустрічі сина Трампа з адвокатом був присутній колишній агент спецслужб СРСР, - ЗМІ

Одним з учасників зустрічі сина президента США Дональда Трампа з адвокатом Наталією Весельніцькою був колишній співробітник радянських спецслужб, який проживає в США.

Імені супроводжуючого Весельніцьку чоловіка агентство NBC News не називає, однак зазначає, що той, хоч і емігрував в США, де отримав друге громадянство, однак підозрюється представниками влади в підтримці зв'язків із спецслужбами Росії.

У повідомленні NBC News підкреслюється, що факт присутності такої людини на зустрічі з сином Трампа повинен зацікавити членів Конгресу, які ведуть розслідування з питання про втручання російських спецслужб в процес проведення виборів президента США і спецпрокурора Роберта Мюллера.

Представник Дональда Трампа-молодшого не відповів на запити NBC News, а представники зятя президента США і його старшого радника Джареда Кушнера і колишнього глави виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта (обидва брали участь у зустрічі з Весельніцькою) відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.

Згодом, Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.