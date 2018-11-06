Під час зустрічі в Ізраїлі Ставицький відмовився від угоди зі слідством, – ГПУ

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що метою зустрічі з екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким у листопаді 2016 року була перевірка його готовності до співпраці зі слідством.

Про це йдеться у спеціальному коментарі заступників генпрокурора Євгена Єніна та Анжели Стрижевської, оприлюдненому 11 червня.

Єнін наголошує, що "зазначена поїздка відбувалася у формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма потрібними документами".

"Метою поїздки було проведення зустрічі з підозрюваним Ставицьким, який постійно перебуває на території держави Ізраїль, і перевірка його готовності до співпраці зі слідством", – каже заступник генпрокурора.

За словами Єніна, зустріч ініціював сам Ставицький.

Стрижевська підтвердила, що представники ГПУ виклали Ставицькому позицію щодо угоди зі слідством, засновану на трьох речах: відшкодування збитків, завданих державі та визначених експертами в рамках кримінального провадження; визнання провини; показання щодо інших учасників злочину. За її словами, перемовини показали, що фігурант не готовий до укладення угоди.

"У зв'язку з цим ми вважали вичерпаними можливості для подальших переговорів", – зазначила Стрижевська.

Заступники Луценка стверджують, що довели позицію до відома керівництва і в подальшому ГПУ отримала дозвіл суду на заочний процес щодо екс-міністра. Єнін та Стрижевська кажуть, що всі закиди про "затягування термінів розслідування через буцімто досягнення якихось позапроцесуальних домовленостей є абсолютно необґрунтованими".

У ГПУ наголошують, що кваліфікація дій Ставицького не зазнала жодних змін.

"Як було сформовано в остаточній підозрі, підписаній у 2016 році, так і в матеріалах обвинувального акта фігурує ч. 5 ст. 191, ч. ст. 209, ст. 358 та ст. 366 КК України", – сказав Єнін.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в листопаді 2016 року Єнін і Стрижевська відвідали Ізраїль для проведення таємної зустрічі зі Ставицьким в одному з готелів Тель-Авіва. Журналісти припустили, що тоді прокурори пробували домовитися з екс-міністром, тому його справу передали до суду лише цієї весни, хоча вона була готова ще півтора роки тому.