Під Дніпром фура влетіла у маршрутку: 13 постраждалих

Вранці 20 серпня у Дніпропетровській області сталася аварія за участю вантажівки і маршрутки, 13 осіб госпіталізовані.

ДТП сталася о 7:10 на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, в районі смт. Обухівка, повідомляє регіональний сайт "Міст-Дніпро" з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що фура в'їхала в маршрутку, у результаті чого остання перевернулась.

За даними дніпровської газети "Наше місто", 13 постраждалих доставили до лікарні. На місці працюють рятувальники і поліція.

Нагадаємо, що на Новоірпінській дорозі поблизу Києва 19 серпня зіткнулися Suzuki та Citroen, у результаті чого четверо осіб загинули, ще троє перебувають у важкому стані.