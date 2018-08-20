CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 20 серпня у Дніпропетровській області сталася аварія за участю вантажівки і маршрутки, 13 осіб госпіталізовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Дніпром фура влетіла у маршрутку: 13 постраждалих
Постраждалих доставили до лікарні
Фото: most-dnepr.info
ДТП сталася о 7:10 на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, в районі смт. Обухівка, повідомляє регіональний сайт "Міст-Дніпро" з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Відзначається, що фура в'їхала в маршрутку, у результаті чого остання перевернулась.
За даними дніпровської газети "Наше місто", 13 постраждалих доставили до лікарні. На місці працюють рятувальники і поліція.
Нагадаємо, що на Новоірпінській дорозі поблизу Києва 19 серпня зіткнулися Suzuki та Citroen, у результаті чого четверо осіб загинули, ще троє перебувають у важкому стані.
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20 08 2018 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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