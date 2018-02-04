Під Дніпром невідомі в балаклавах зупинили потяг і розмалювали вагони графіті, - ВІДЕО
Інцидент трапився о 8:22 на зупиночній платформі 52-й кілометр перегону Кам’янське – Балівка. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".
Молодики не дали помічникові машиніста відновити тиск у гальмівній магістралі, доки не розмалювали графіті всі шість вагонів електропоїзда.
Вимушена зупинка приміського потягу склала 22 хвилини, до кінцевого пункту маршруту – станції Балівка - він прибув із запізненням на 19 хвилин.
Про факт несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу Придніпровської залізниці повідомлено правоохоронні органи.
Потяг тимчасово відсторонять від курсування, щоб перефарбувати вагони. За попередніми підрахунками, вартість цих робіт з використанням двокомпонентної фарби сягне 200 тис грн.
Нагадаємо, що у Києві невідомі особи побили співробітників Київгазу, пошкодили службовий автомобіль та викрали професійні інструменти.
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