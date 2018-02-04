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Під Дніпром невідомі в балаклавах зупинили потяг і розмалювали вагони графіті, - ВІДЕО

Своїми діями вони завдали збитку залізниці на суму 200 тис грн
Численна група молодиків у балаклавах зупинила першого квітня приміський електропотяг сполученням Дніпро – Балівка, відкривши кінцевий кран гальмівної магістралі на хвостовому вагоні, та розмалювала вагони графіті.
Під Дніпром невідомі в балаклавах зупинили потяг і розмалювали вагони графіті, - ВІДЕО

Інцидент трапився о 8:22 на зупиночній платформі 52-й кілометр перегону Кам’янське – Балівка. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Молодики не дали помічникові машиніста відновити тиск у гальмівній магістралі, доки не розмалювали графіті всі шість вагонів електропоїзда.

Вимушена зупинка приміського потягу склала 22 хвилини, до кінцевого пункту маршруту – станції Балівка - він прибув із запізненням на 19 хвилин.

Про факт несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу Придніпровської залізниці повідомлено правоохоронні органи.

Потяг тимчасово відсторонять від курсування, щоб перефарбувати вагони. За попередніми підрахунками, вартість цих робіт з використанням двокомпонентної фарби сягне 200 тис грн.

Нагадаємо, що у Києві невідомі особи побили співробітників Київгазу, пошкодили службовий автомобіль та викрали професійні інструменти.

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02 04 2018 16:34
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