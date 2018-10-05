Під Дніпром загорілося величезне сміттєзвалище

Пожежники кілька годин намагаються його погасити

У місті Підгородне під Дніпром рятувальники на звалищі гасять пожежу площею близько півтори тисячі квадратних кілометрів.

Як повідомляють у ДСНС, 10 травня о 13:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території полігону для переробки твердих побутових відходів, що на вулиці Смоленській Дніпровського району, міста Підгороднє.

"За вказаною адресою було направлено вогнеборців та пожежно-рятувальну техніку 18-ї, 31-ї, 60-ї державних пожежно-рятувальних частин та частину спеціальної пожежної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Наразі триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі, площа якої складає орієнтовно 1500 кв. м. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами", – інформують рятувальники.

До ліквідації пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.



Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, ввечері 9 травня у Дніпрі сталася пожежа, в якій три людини загинули і одна постраждала.