CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДонецька фільтрувальна станція відновила роботу після дводенного простою, викликаного знеструмленням в результаті обстрілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Донецьком відновила роботу раніше знеструмлена фільтрувальна станція
Питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецького, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки
Фото: РБК
Про це повідомляє прес-служба компанії "Вода Донбасу".
"Сьогодні о 13:00 відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Імовірно, після 16:00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецького, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна відновила водопостачання в окуповану Луганщину. Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал - в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода.
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