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Під Донецьком відновила роботу раніше знеструмлена фільтрувальна станція

Питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецького, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки
Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після дводенного простою, викликаного знеструмленням в результаті обстрілів.
Під Донецьком відновила роботу раніше знеструмлена фільтрувальна станція Фото: РБК

Про це повідомляє прес-служба компанії "Вода Донбасу".

"Сьогодні о 13:00 відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Імовірно, після 16:00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецького, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна відновила водопостачання в окуповану Луганщину. Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал - в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода.

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14 01 2017 18:17
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