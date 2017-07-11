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Під Донецьком вибухнув склад боєприпасів бойовиків

Українська сторона СЦКК попереджає, що бойовики можуть вдатися до провокацій
Внаслідок порушення заходів безпеки виникла пожежа на складі боєприпасів бойовиків "ДНР" в районі Опитного біля Донецька
Під Донецьком вибухнув склад боєприпасів бойовиків Фото:unian

Про це інформує прес-центр сил АТО.

Внаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів незаконних збройних формувань ОРДО в районі населеного пункту Опитне. Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів.

Під цей "обстріл" потрапив Київський район та північна частина Донецька. Відзначені багаточисельні пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста.

В української сторони Спільного центру з контролю та координації викликає занепокоєння розміщення складів зброї та боєприпасів на неконтрольованих урядом України територіях ОРДО і ОРЛО поблизу населених пунктів, що створює загрозу для цивільного населення.

Українська сторона СЦКК попереджає, що бойовики можуть вдатися до провокацій в населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.

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07 11 2017 21:56
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