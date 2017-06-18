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Під Горлівкою на міні підірвалася вантажівка з цивільними, – ОБСЄ

Травми отримали двоє людей
Поблизу н.п. Байрак біля окупованої бойовиками Горлівки на протитанковій міні підірвалася вантажівка, внаслідок інциденту травми отримали двоє людей.
Під Горлівкою на міні підірвалася вантажівка з цивільними, – ОБСЄ Фото: прес-служба ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 16 червня.

Про подію спостерігачам повідомила 55-річна жінка, яка отримала травми в результаті підриву. За словами постраждалої, інцидент стався 12 червня близько 19:30.

Унаслідок підриву у жінки травмовано ліве плече, а її чоловік, який їхав разом із нею, отримав легкі травми голови. Також жінка зазначила, що вони часто користувалися дорогою, на якій стався інцидент.

За даними співробітника екстреної служби у Горлівці, вантажівка підірвалася на протитанковій міні.

"На місці інциденту було виявлено 6 протитанкових мін, які потім були знешкоджені за допомогою контрольованого підриву", – зазначено у звіті.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі за добу 16 червня зафіксувала у Донецькій і Луганській областях 98 вибухів.

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18 06 2017 23:10
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