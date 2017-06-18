Під Горлівкою на міні підірвалася вантажівка з цивільними, – ОБСЄ
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 16 червня.
Про подію спостерігачам повідомила 55-річна жінка, яка отримала травми в результаті підриву. За словами постраждалої, інцидент стався 12 червня близько 19:30.
Унаслідок підриву у жінки травмовано ліве плече, а її чоловік, який їхав разом із нею, отримав легкі травми голови. Також жінка зазначила, що вони часто користувалися дорогою, на якій стався інцидент.
За даними співробітника екстреної служби у Горлівці, вантажівка підірвалася на протитанковій міні.
"На місці інциденту було виявлено 6 протитанкових мін, які потім були знешкоджені за допомогою контрольованого підриву", – зазначено у звіті.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі за добу 16 червня зафіксувала у Донецькій і Луганській областях 98 вибухів.
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