На Харківщині обрушився міст через Сіверський Донець

Міст побудовано в 1962 році

У Куп'янському районі Харківської області на автомобільній дорозі Андріївка - Курган - Мілове на мосту через річку Сіверський Донець стався обвал пішохідної частини конструкції.

"На автомобільній дорозі загального користування місцевого значення "Андріївка - Курган - Мілове" в Куп'янському районі стався обвал пішохідної частини мосту через Сіверський Донець", - повідомляє місцеве видання "Городской дозор" з посиланням на ХОДА.

Наголошується, що жертв і потерпілих у результаті обвалу немає.

Сам міст споруджено в 1962 році, його довжина становить 245 метрів. За результатами попереднього висновку спеціалізованої організації, міст знаходиться в аварійному стані. Рух перекрили для автомобільного транспорту та пішоходів.

Фото: dozor.kharkov.ua

Нагадаємо, в Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає

Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.

Згодом рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили.