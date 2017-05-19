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На Харківщині обрушився міст через Сіверський Донець

Міст побудовано в 1962 році
У Куп'янському районі Харківської області на автомобільній дорозі Андріївка - Курган - Мілове на мосту через річку Сіверський Донець стався обвал пішохідної частини конструкції.
На Харківщині обрушився міст через Сіверський Донець Фото:dozor.kharkov.ua

"На автомобільній дорозі загального користування місцевого значення "Андріївка - Курган - Мілове" в Куп'янському районі стався обвал пішохідної частини мосту через Сіверський Донець", - повідомляє місцеве видання "Городской дозор" з посиланням на ХОДА.

Наголошується, що жертв і потерпілих у результаті обвалу немає.

Сам міст споруджено в 1962 році, його довжина становить 245 метрів. За результатами попереднього висновку спеціалізованої організації, міст знаходиться в аварійному стані. Рух перекрили для автомобільного транспорту та пішоходів.

Фото: dozor.kharkov.ua

Нагадаємо, в Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає 

Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.

Згодом рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили.

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19 05 2017 15:03
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