На Харківщині обрушився міст через Сіверський Донець
"На автомобільній дорозі загального користування місцевого значення "Андріївка - Курган - Мілове" в Куп'янському районі стався обвал пішохідної частини мосту через Сіверський Донець", - повідомляє місцеве видання "Городской дозор" з посиланням на ХОДА.
Наголошується, що жертв і потерпілих у результаті обвалу немає.
Сам міст споруджено в 1962 році, його довжина становить 245 метрів. За результатами попереднього висновку спеціалізованої організації, міст знаходиться в аварійному стані. Рух перекрили для автомобільного транспорту та пішоходів.
Фото: dozor.kharkov.ua
Нагадаємо, в Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає
Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.
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