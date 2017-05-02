Під Харковом протестувальники перекрили трасу держзначення

В Люботині активісти на знак протесту проти закриття місцевої лікарні перекрили трасу "Київ-Харків-Довжанський". Водночас місцева влада заявляє, що ніякі лікарні закривати не збиралася.

"Про цю акцію ми були попереджені і вжили відповідних заходів, зокрема, транспорт відвели на інші магістралі. Активістів було попереджено про кримінальну відповідальність за перешкоджання руху транспорту по дорогах. Порядок під час акції, яка тривала з 13.00 до 15.30, охороняли до двохсот поліцейських. Порушень зафіксовано не було", – зазначив начальник Харківського відділу поліції Ігор Назаренко, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

За його словами, основними вимогами активістів були зберегти місцеві лікарні і створити на їх базі медзаклади інтенсивної терапії.

Водночас, в мережі з'явилися повідомлення, що в акції брали участь до тисячі місцевих жителів: вони стурбовані наміром влади в рамках медреформи передати місто Люботин з населенням в 30 тис. осіб на обслуговування в сусідній Валківський район, повідомляє Укрінформ.

"В регіоні не закривається жодна лікарня, можливо, деякі лікарні будуть перепрофільовані, але не більше того", – зазначили в Харківській ОДА, посилаючись на заступника голови ХОДА Михайла Черняка.



Фото: hk.npu.gov.ua



Фото: hk.npu.gov.ua

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