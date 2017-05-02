Під Харковом протестувальники перекрили трасу держзначення
"Про цю акцію ми були попереджені і вжили відповідних заходів, зокрема, транспорт відвели на інші магістралі. Активістів було попереджено про кримінальну відповідальність за перешкоджання руху транспорту по дорогах. Порядок під час акції, яка тривала з 13.00 до 15.30, охороняли до двохсот поліцейських. Порушень зафіксовано не було", – зазначив начальник Харківського відділу поліції Ігор Назаренко, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
За його словами, основними вимогами активістів були зберегти місцеві лікарні і створити на їх базі медзаклади інтенсивної терапії.
Водночас, в мережі з'явилися повідомлення, що в акції брали участь до тисячі місцевих жителів: вони стурбовані наміром влади в рамках медреформи передати місто Люботин з населенням в 30 тис. осіб на обслуговування в сусідній Валківський район, повідомляє Укрінформ.
"В регіоні не закривається жодна лікарня, можливо, деякі лікарні будуть перепрофільовані, але не більше того", – зазначили в Харківській ОДА, посилаючись на заступника голови ХОДА Михайла Черняка.
Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua
Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун не раз висловлювала переконання, що система охорони здоров'я в Україні розвалюється і потребую термінового реформування.
МОЗ надало українцям півроку для обрання сімейного лікаря від початку 2017 року.
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