Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод
Про це повідомила прес-служба Укравтодору.
Власником заводу смт. Дергачі є компанія Автомагістраль-Південь. Інвестиції в підприємство склали понад €2,5 млн. євро.
"Ми запускаємо 14-ий власний асфальтобетонний завод в Україні і п'ятий завод італійської фірми Marini Fayat Group, яка є лідером з виробництва асфальтобетонних заводів в Європі", – зазначив генеральний директор компанії Микола Тимофєєв.
За його словами, завдяки новому заводу компанія зможе щогодини виробляти до 320 тонн асфальту, або понад 3500 тонн за зміну, що на сьогоднішній день є рекордним показником для аналогічних підприємств в Україні.
Завод вже став виробничою базою для виконання робіт на об’єкті поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-46 Харків – Охтирка у Харківській області. Дорожньо-будівельний матеріал, вироблений на новому заводі, буде спрямований також на влаштування асфальтобетонного покриття на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та Т-2104 Харків-Вовчанськ.
Автомагістраль-Південь - одна з провідних компаній в автодорожній галузі України. На сьогоднішній день компанії належить 11 виробничих баз, понад 700 одиниць дорожньо-будівельної техніки. За підсумками 2017 року компанією було проведено ремонт понад 500 км автомобільних доріг України.
Нагадаємо, в Україні понад 21 тисяч кілометрів українських автошляхів вважаються небезпечними для руху транспорту.
Також Мінінфраструктури України створило онлайн-карту ремонту українських доріг. На інтерактивній карті можна побачити дороги, де вже виконані роботи і які ремонтують, або будують
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