Під Харковом знайшли повішеним активіста, який боровся з корупцією

У вівторок увечері в лісі в селищі Есхар біля Харкова знайшли повішеним активіста Миколу Бичка.

"У Чугуєві знайшли повішеним активіста з селища Есхар, який боровся з корупцією. Поліція не приїжджала майже годину", - повідомив юрист Роман Ліхачов на своїй сторінці в Facebook.

Він також заявив, що не вірить у самогубство хлопця і вважає це інсценуванням.

"Микола готував документи для відкриття громадської організації, будував плани на майбутнє, перед смертю також моніторив очисні споруди - і раптом різко вирішив повіситися - не смішіть (я розповів би й інші деталі, але сподіваюся слідчі "не втратять" усі докази і щось почнуть робити у справі", - написав він.

Бичко був активним членом громади Есхара й адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара. У групі він викладав пости про розвиток і життя рідного селища, боротьбу з корупцією.

"Останній його пост був присвячений реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів. Окрім того, він не раз порушував проблему забруднення місцевих водойм компанією "АВА Сервіс 2017" в очисні споруди КП "Вода Есхара", брав участь у розгляді резонансних питань на сесії громади. 16 травня він написав, що для виявлення можливих порушень, які були встановлені, зокрема, і їх ініціативною групою, в Есхар приїжджала екологічна комісія", - додав Ліхачов.

У прес-службі Нацполіції підтвердили факт смерті чоловіка 1994 року народження.

"Тіло 23-річного жителя селища Есхар без видимих ознак насильницької смерті було знайдено в лісосмузі неподалік від залізничного полотна", - йдеться в повідомленні.

Удень 5 червня до правоохоронців звернулася 40-річна мешканка селища. Жінка повідомила про те, що її 23-річний син 4 червня о 16:30 пішов з дому і не повернувся. Увечері тіло хлопця знайшли в лісосмузі.

Нагадаємо, у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан" Віталія Устименка.