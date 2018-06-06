Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Харковом знайшли повішеним активіста, який боровся з корупцією

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство"
У вівторок увечері в лісі в селищі Есхар біля Харкова знайшли повішеним активіста Миколу Бичка.
Під Харковом знайшли повішеним активіста, який боровся з корупцією Фото: facebook.com/permalink

"У Чугуєві знайшли повішеним активіста з селища Есхар, який боровся з корупцією. Поліція не приїжджала майже годину", - повідомив юрист Роман Ліхачов на своїй сторінці в Facebook.

Він також заявив, що не вірить у самогубство хлопця і вважає це інсценуванням.

"Микола готував документи для відкриття громадської організації, будував плани на майбутнє, перед смертю також моніторив очисні споруди - і раптом різко вирішив повіситися - не смішіть (я розповів би й інші деталі, але сподіваюся слідчі "не втратять" усі докази і щось почнуть робити у справі", - написав він.

Бичко був активним членом громади Есхара й адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара. У групі він викладав пости про розвиток і життя рідного селища, боротьбу з корупцією.

"Останній його пост був присвячений реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів. Окрім того, він не раз порушував проблему забруднення місцевих водойм компанією "АВА Сервіс 2017" в очисні споруди КП "Вода Есхара", брав участь у розгляді резонансних питань на сесії громади. 16 травня він написав, що для виявлення можливих порушень, які були встановлені, зокрема, і їх ініціативною групою, в Есхар приїжджала екологічна комісія", - додав Ліхачов.

У прес-службі Нацполіції підтвердили факт смерті чоловіка 1994 року народження.

"Тіло 23-річного жителя селища Есхар без видимих ознак насильницької смерті було знайдено в лісосмузі неподалік від залізничного полотна", - йдеться в повідомленні.

Удень 5 червня до правоохоронців звернулася 40-річна мешканка селища. Жінка повідомила про те, що її 23-річний син 4 червня о 16:30 пішов з дому і не повернувся. Увечері тіло хлопця знайшли в лісосмузі.

Нагадаємо, у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан" Віталія Устименка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2018 11:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.