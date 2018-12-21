Під Кримським окупанти гатили зі 120-мм мінометів
"Протягом поточної доби станом на 18 годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", - повідомляє "Укрінформ".
Як уточнили у штабі, окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку.
Крім того, опорні пункти Об'єднаних військ в районі Чермалика і Лебединського на Маріупольському напрямку були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - наголосили у штабі.
Додамо, 20 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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