Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Києвом через неуважність водія вибухнула автозаправка, - ВІДЕО

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Уночі у селі Мрія Київської області стався вибух на автозаправній станції БРСМ.
Під Києвом через неуважність водія вибухнула автозаправка, - ВІДЕО Фото: ДСНС

Після вибуху на території АЗС сталось загоряння, - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, 00:40 займання було локалізовано та повністю ліквідовано о 1:00.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Водночас спільнота dtp.kiev.ua опублікувала відео вибуху на АЗС.

Водій одного з автомобілів вирішив обслужити себе сам, вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет і почав рух в бік виїзду з АЗС, в результаті чого колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік газу, що й призвело до вибуху та пожежі.

Після інциденту водій зник з місця події.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2018 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.