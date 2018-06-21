Під Києвом через неуважність водія вибухнула автозаправка, - ВІДЕО

Після вибуху на території АЗС сталось загоряння, - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, 00:40 займання було локалізовано та повністю ліквідовано о 1:00.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Водночас спільнота dtp.kiev.ua опублікувала відео вибуху на АЗС.

Водій одного з автомобілів вирішив обслужити себе сам, вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет і почав рух в бік виїзду з АЗС, в результаті чого колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік газу, що й призвело до вибуху та пожежі.

Після інциденту водій зник з місця події.