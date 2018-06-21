CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУночі у селі Мрія Київської області стався вибух на автозаправній станції БРСМ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом через неуважність водія вибухнула автозаправка, - ВІДЕО
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Фото: ДСНС
Після вибуху на території АЗС сталось загоряння, - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, 00:40 займання було локалізовано та повністю ліквідовано о 1:00.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Водночас спільнота dtp.kiev.ua опублікувала відео вибуху на АЗС.
Водій одного з автомобілів вирішив обслужити себе сам, вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет і почав рух в бік виїзду з АЗС, в результаті чого колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік газу, що й призвело до вибуху та пожежі.
Після інциденту водій зник з місця події.
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