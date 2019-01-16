Під Києвом чоловік стріляв з автомата Калашникова
Правоохоронці повідомляють, що на спецлінію 102 звернувся 28-річний житель Броварів, який повідомив, що місцевий житель стріляв із автомата Калашникова в його бік.
Поліція встановила, що зловмисником виявився раніше судимий безробітний 40-річний броварчанин, інформує прес-служба поліції Київської області.
В помешканні правопорушника поліція провела невідкладний обшук, де виявили стрілецьку зброю – автомат Калашникова та 200 набоїв до нього.
Зловмисника затримали.
Правоохоронці кажуть, що в скоєному чоловік зізнався, а свою поведінку пояснив ревнощами.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що в Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.
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