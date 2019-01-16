Під Києвом чоловік стріляв з автомата Калашникова

Поліція затримала зловмисника, який відкрив стрілянину у місті Бровари.

Правоохоронці повідомляють, що на спецлінію 102 звернувся 28-річний житель Броварів, який повідомив, що місцевий житель стріляв із автомата Калашникова в його бік.

Поліція встановила, що зловмисником виявився раніше судимий безробітний 40-річний броварчанин, інформує прес-служба поліції Київської області.

В помешканні правопорушника поліція провела невідкладний обшук, де виявили стрілецьку зброю – автомат Калашникова та 200 набоїв до нього.

Зловмисника затримали.

Правоохоронці кажуть, що в скоєному чоловік зізнався, а свою поведінку пояснив ревнощами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в Харкові двоє чоловіків у балаклавах вдарили та стріляли в офіцера поліції.