CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі кинули гранату на подвір'я підприємцю в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом на подвір'я підприємцю кинули гранату
В результаті вибуху ніхто не постраждав
Фото: uapress.info
Як повідомляє поліція Київської області, вибух стався близько 04:00.
Осколками гранати РГД-5 пошкоджено автомобіль і будинок, з людей ніхто не постраждав.
За даними поліції, підприємець займається виготовленням меблів на замовлення.
"Співробітники поліції проводять ряд необхідних оперативних заходів по встановленню осіб, причетних до вибуху. Розглядаються різні версії скоєного злочину. Поліцейські вивчають коло осіб, з ким потерпілий міг конфліктувати", – йдеться в повідомленні.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, в Одесі невідомі кинули гранату у вікно житлового будинку, після чого стався вибух.
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