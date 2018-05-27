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Під Києвом палає склад вторсировини

Пожежу вдалося локалізувати
У Вишневому Київської області сталася пожежа на пункті приймання вторсировини.
Під Києвом палає склад вторсировини Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Як інформують у ДСНС, 27 травня о 16:42 до оперативно-диспетчерської служби 34-Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе надійшло повідомлення про загорання складського приміщення на вулиці Залізничній.

"Першими до місця пожежі виїхало два відділення 34-ДПРЧ м. Вишневе. Розвідкою було встановлено, що горить вторинна сировина на подвір’ї  пункту прийому окремими осередками та  є займання у середині складського приміщення на площі близько 30 м2 . Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів", – зазначають у ДСНС.

Пожежу локалізували о 17:17. Там працює 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу. Ліквідація триває.


Фото: facebook.com/Darya.Kasyanova1


Фото: kyivobl.dsns.gov.ua


Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

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27 05 2018 19:44
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