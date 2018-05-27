Під Києвом палає склад вторсировини
Як інформують у ДСНС, 27 травня о 16:42 до оперативно-диспетчерської служби 34-Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе надійшло повідомлення про загорання складського приміщення на вулиці Залізничній.
"Першими до місця пожежі виїхало два відділення 34-ДПРЧ м. Вишневе. Розвідкою було встановлено, що горить вторинна сировина на подвір’ї пункту прийому окремими осередками та є займання у середині складського приміщення на площі близько 30 м2 . Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів", – зазначають у ДСНС.
Пожежу локалізували о 17:17. Там працює 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу. Ліквідація триває.
Фото: facebook.com/Darya.Kasyanova1
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Нагадаємо, під Горлівкою Донецької області через підрив складу боєприпасів евакуювали місцевих мешканців.
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