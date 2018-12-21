CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 21 грудня поблизу села Плюти на Київщині перекинулася маршрутка з пасажирами, 8 осіб отримали травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом перекинулась маршрутка: восьмеро постраждалих
Загалом на момент аварії в салоні автобуса перебували 30 людей
Фото: поліція
ДТП сталася близько 7 ранку, повідомляє поліція Київської області.
"Через ожеледицю водій автомобіля "Mercedes-Benz" не впорався з керуванням і допустив перекидання транспорту. За попередніми даними, 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, вони доправлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Загалом на момент аварії в салоні автобуса перебували 30 людей.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, що в Херсонській області 19 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.
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21 12 2018 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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