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Під Києвом перекинулась маршрутка: восьмеро постраждалих

Загалом на момент аварії в салоні автобуса перебували 30 людей
Вранці 21 грудня поблизу села Плюти на Київщині перекинулася маршрутка з пасажирами, 8 осіб отримали травми.
Під Києвом перекинулась маршрутка: восьмеро постраждалих Фото: поліція

ДТП сталася близько 7 ранку, повідомляє поліція Київської області.

"Через ожеледицю водій автомобіля "Mercedes-Benz" не впорався з керуванням і допустив перекидання транспорту. За попередніми даними, 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, вони доправлені до лікарні", - йдеться в повідомленні. 

Загалом на момент аварії в салоні автобуса перебували 30 людей. 

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, що в Херсонській області 19 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.

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21 12 2018 10:18
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