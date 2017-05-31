Під Києвом побили журналіста "5 каналу"
До Києво-Святошинського відділу поліції надійшла заява від журналіста "5 каналу" про те, що в селі Ходосівка Києво-Святошинського району невідомі особи перешкоджали проведенню його журналістської діяльності, повідомляє сайт Нацполіції.
Встановлено, що журналіст приїхав у Ходосівку, де здійснювалося видобування піску. Через деякий час на автомобілях приїхали невідомі люди, накинулись на нього та побили.
24-річний працівник ЗМІ звернувся до медзакладу, де діагностували: забій м’яких частин голови справа, травма шиї, закрита травма грудної клітини, зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Наразі працівники поліції встановлюють свідків інциденту та осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. Слідство триває.
Нагадаємо, що невідомі обстріляли редакцію газети "Светловодск вечерний", розташовану в будівлі мерії міста Світловодськ (Кіровоградська область).
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