CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ смт Глеваха Київської області технічний потяг зіткнувся з автомобілем, у результаті одна особа загинула, ще одна травмована.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом потяг збив автомобіль, одна особа загинула
Автомобіль потрапив під потяг на залізничному переїзді
ДТП. Фото: job-sbu.org
Як повідомили у поліції області, ДТП сталася на регульованому залізничному переїзді, коли автівка намагалася проїхати на заборонений сигнал світлофору.
У результаті зіткнення загинув пасажир машини, водія госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, що 23 вересня, у Луцьку на залізничному переїзді зіткнулися тепловоз і мікроавтобус.
На Київщині в суботу 29 липня о 22:22 на перегоні Баришівка-Бориспіль ввечері потяг Інтерсіті+ №711 Костянтинівка-Київ збив автомобіль марки Opel Omega.
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02 10 2017 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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