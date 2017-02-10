Під Києвом потяг збив автомобіль, одна особа загинула Автомобіль потрапив під потяг на залізничному переїзді

У смт Глеваха Київської області технічний потяг зіткнувся з автомобілем, у результаті одна особа загинула, ще одна травмована.

ДТП. Фото: job-sbu.org

Як повідомили у поліції області, ДТП сталася на регульованому залізничному переїзді, коли автівка намагалася проїхати на заборонений сигнал світлофору. У результаті зіткнення загинув пасажир машини, водія госпіталізовано до лікарні. Нагадаємо, що 23 вересня, у Луцьку на залізничному переїзді зіткнулися тепловоз і мікроавтобус. На Київщині в суботу 29 липня о 22:22 на перегоні Баришівка-Бориспіль ввечері потяг Інтерсіті+ №711 Костянтинівка-Київ збив автомобіль марки Opel Omega.

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