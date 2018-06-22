Під Києвом проведуть конкурс амазонок і покажуть кінно-трюкове шоу

Древній Київ в "Парку Київська Русь" запрошує дітей та дорослих 23 і 24 червня провести вихідні в атмосфері Київської Русі.

У "Парку Київська Русь" в оточенні унікальної середньовічної архітектури, в повномасштабному місті Древньому Києві Х століття можна буде по-справжньому насолодитися шедеврами дерев'яного зодчества наших великих предків. На території понад 20 га відтворюються споруди і будівлі, що існували в Києві тисячу років тому за часів князя Володимира.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Протягом двох днів з 13:45 і до вечора гостей Князівства "Київська Русь" чекає насичена розважальна програма з театралізованими постановками за мотивами давньослов'янських легенд, виступами кінно-трюкового театру, лицарськими боями, яскравим вечірнім шоу. Протягом двох днів відвідувачі зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до веселощів, взявши участь в цікавих конкурсах, флеш-мобах, танцювальних майстер-класах та запальних хороводах.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

У суботу, 23 червня, пройде шоу-конкурс "Амазонки". Ця частина програми буде цікава не тільки чоловікам, а й мамам з дітками. Адже це не типовий конкурс краси, а яскраве шоу, під час якого в захоплюючій формі дівчата продемонструють ерудицію і знання історії Київської Русі, фізичну підготовку під час спортивного квесту, пластичність і вміння танцювати під час запального флеш-мобу. І звичайно, постануть у всій красі під час дефіле в середньовічних сукнях та костюмах на вільну тематику. В суботу можна буде не тільки насолодитися програмою за участю дівчат, театру і кінних виступів, а й ще і повболівати за одну з "красних дівиць".



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Авторитетне журі на чолі з Київським князем вибере володарку титулу "Амазонка", а також двох віце-міс. А гості Древнього Києва вирішать, хто з учасниць отримає титул "Амазонка глядацьких симпатій". На завершення програми на глядачів чекає фаєр-шоу!

У неділю, 24 червня, відбудеться кінно-трюкове шоу "Від князя". Головними героями на ньому будуть породисті коні з Княжої стайні. Ці коні історичних порід стануть головною прикрасою цього дня, адже привезені вони з різних куточків світу. Більш того, представників деяких порід в Україні можна побачити тільки в Князівстві "Київська Русь".



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Вершники Князя Київського підготували цікаву і захоплюючу програму, під час якої покажуть кінні роз’їздки, шикування, продемонструють майстерність володіння холодною зброєю, елементи прикладної джигітовки (трюки на конях) та елементи кінного лицарського турніру. Крім того, погляду гостей представлять стародавнє бойове мистецтво, що відроджується в "Парку Київська Русь" – верхову стрільбу з лука. Кінно-лучне "триборство" пройде в таких напрямках: класична стрільба, командна стрільба і князівське полювання.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Яскравим бонусом до видовищної програми стануть справжні середньовічні бої в рамках Міжрегіонального турніру "Витязь Київського Дитинця". Орієнтовно з 14:00 до 16:00 на Дитинці Києва лицарі-спортсмени зійдуться в одиночних боях, а близько 16:30 на великому ристалищі Передгороддя – в групових змаганнях "5х5". Гостей чекають повно контактні поєдинки в справжніх лицарських обладунках, з використанням середньовічної зброї. Співорганізатором змагань виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

І, як завжди, відвідувачів Древнього Києва чекає безпосереднє спілкування з прекрасними кіньми, яких можна погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі. А ще - приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати оригінальну фотосесію, постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя", відвідати музеї середньовічної музики, історичного костюма і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування, середньовічну катівню. Любителів активного відпочинку чекає захоплюючий канатний спуск "Політайло" і Лісове озеро, де в прохолоді лісу під спів птахів можна організувати пікнік. Для мам з дітками працюватиме дитячий локація з ляльковим театром. А придбати цікаві сувеніри, середньовічні талісмани і "Давньослов'янський розмовник" можна буде на ярмарку майстрів і в магазині.

Поласувати стравами і напоями, приготованими як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі, Питній та в альтанках на свіжому повітрі. Також є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:45 і триватиме орієнтовно до 20:00 в суботу і до 19:00 в неділю.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Ціна квитка - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", див. розклад на сайті.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com