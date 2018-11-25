Під Києвом провели антикорупційний забіг
Учасники забігу подолали від 5 до 10 кілометрів. На думку організаторів, ця акція висміює корупцію і несмак. Частиною заходу став також "забіг з кравчучками". Нагрудні номери в бігунів були у вигляді перших українських карбованців, а медалі за участь — із зображенням золотого батона верхи на страусі, інформує Hromadske.
Ініціатори заходу — громадська організація "ТОП РАННЕРЗ", яка влаштовує соціальні марафони, а також відомий забіг Kyiv Euro Marathon.
Таку "Втечу з Межигір’я" організовують уже четвертий рік поспіль.
"Цим забігом ми хотіли нагадати, що неможливо втікачу унести з собою усі ці багатства та майно. Цього року у нас заявлено близько 500 учасників, у тому числі іноземці, представники американського посольства", — сказав Ігор Кретов, організатор забігу.
Нагадаємо, суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.
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