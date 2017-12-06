Під Києвом пройде фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи"

У стародавні часи вершник і кінь повинні були перебувати в тісному союзі, щоб вистояти в бою або отримати трофей на полюванні. Продовжуючи давні традиції, сучасні віртуози кінних бойових мистецтв покажуть в Древньому Києві свої вміння

Ключовою подією фестивалю стануть змагання кінних лучників. Вони пройдуть за цікавою схемою, коли в кожному наступному турі завдання ускладнюється. У першому заїзді вершникові належить поцілити в одну мішень, в наступному - в дві, і так до чотирьох. Кінні лучники змагатимуться в таких номінаціях: основні змагання, кращий костюмований кінний лучник, приз глядацьких симпатій. Родзинкою фестивалю стане змагання в номінації "Нічний лучник".

Актори-каскадери кінно-трюкового театру Древнього Києва в "Парку Київська Русь" покажуть майстерність володіння різними видами зброї, які використовувалася в Середньовіччі. А також вершники на конях продемонструють елементи бойової джигітовки: різні трюки, які зараз використовуються в показових виступах, а в минулому допомагали в атаці або рятували життя в бою.

Глядачі побачать презентацію костюмів лучників різних епох і народів, а також кінних бойових обладунків, виїзд колісниць. Гості "Парку Київська Русь" самі зможуть відчути себе в ролі стародавніх кінних воїнів, для цього будуть проведені окремі майстер-класи з кінних бойових мистецтв.

Виступати учасники фестивалю будуть на скакунах з Княжої конюшні Древнього Києва, в якій знаходяться близько 20 різних історичних порід коней.

Крім кінного мистецтва, гостей фестивалю чекають веселі розваги для дітей і дорослих. Можна буде самому покататися верхи на породистих конях або в екіпажі, зробити пам'ятну монету на княжому монетному дворі, виготовити сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів. На території працюватиме середньовічний тир, де кожен зможе постріляти з лука та покидати списи і ножі. Вас очікують власні історичні відкриття!

Для веселих компаній буде працювати цікава локація "Archery tag", де можна взяти участь у стрільбі з гуманного лука і за бажанням позмагатися з іншими учасниками. А також до ваших послуг буде надана локація "Спорт-меч", на якій можна отримати навички ведення бою і в своє задоволення побитися на м'яких мечах.

Почуття адреналіну гостям забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. Також Питейна "25 Рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Древній Київ відкривається о 10:00, початок програми о 13:30. Квитки на фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи" коштують 199 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в с. Копачів Обухівського району Київської області. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі відповідно до розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com