Під Києвом п'яний помічник нардепа влаштував на стадіоні стрілянину і поранив підлітка
"Правопорушник затриманий. Встановлюються всі обставини події", – повідомляє прес-центр обласної поліції на своїй сторінці у Facebook.
На місці інциденту працює поліція.
Водночас "Українські новини" з посиланням на джерело повідомляють, що стрілянину влаштував один з помічників депутата Верховної Ради Юлія Мамчура (фракція "Блок Петра Порошенка"). У стані алкогольного сп'яніння він начебто поранив із травматичної зброї підлітка.
За даними джерела в оточенні депутата, поранення дотичне, дитині надають медичну допомогу.
Ім'я помічника не називається.
За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, затримали за стрілянину чоловіка на прізвище Штанько. За словами співрозмовника видання, він є помічником на громадських засадах нардепа від БПП Юлія Мамчура.
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