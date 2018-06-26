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Під Києвом п'яний помічник нардепа влаштував на стадіоні стрілянину і поранив підлітка

Потерпілому надають медичну допомогу
У Вишневому Київської області 26 червня сталася стрілянина на стадіоні.
Під Києвом п Фото: gettyimages.com

"Правопорушник затриманий. Встановлюються всі обставини події", – повідомляє прес-центр обласної поліції на своїй сторінці у Facebook.

На місці інциденту працює поліція.

Водночас "Українські новини" з посиланням на джерело повідомляють, що стрілянину влаштував один з помічників депутата Верховної Ради Юлія Мамчура (фракція "Блок Петра Порошенка"). У стані алкогольного сп'яніння він начебто поранив із травматичної зброї підлітка.

За даними джерела в оточенні депутата, поранення дотичне, дитині надають медичну допомогу.

Ім'я помічника не називається.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, затримали за стрілянину чоловіка на прізвище Штанько. За словами співрозмовника видання, він є помічником на громадських засадах нардепа від БПП Юлія Мамчура.

 
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26 06 2018 15:25
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