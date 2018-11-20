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Під Києвом сталася масштабна ДТП за шістьма автомобілями

Інформація про потерпілих уточнюється
У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шести автомобілів.
Під Києвом сталася масштабна ДТП за шістьма автомобілями Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Аварія сталася на Одеській трасі у бік Києва. Неподалік від розвороту на Віту Поштову зіткнулися шість автомобілів, повідомляє "Київ оперативний".


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

За словами очевидців, вантажна "Газель" зупинилася на повороті в бік Боярки. У цей час в напрямку Києва рухався Volkswagen, який з невстановленої поки що причини влетів у вантажівку.

Удар був настільки сильним, що "Газель" перекинулася на бік. Буквально через кілька хвилин там же зіткнулися "Жигулі" і ще один Volkswagen. За словами водія ВАЗу, він намагався уникнути зіткнення з КрАЗом і зіткнувся з іномаркою. А через хвилину там само "притерлися" фура MAN і легковик Renault.

Нагадаємо, поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через масштабну ДТП у місті, автомобіль зіткнувся з 9 автівками на вулиці Запорізьке шосе.

 
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20 11 2018 16:42
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