Під Києвом сталася масштабна ДТП за шістьма автомобілями
Аварія сталася на Одеській трасі у бік Києва. Неподалік від розвороту на Віту Поштову зіткнулися шість автомобілів, повідомляє "Київ оперативний".
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
За словами очевидців, вантажна "Газель" зупинилася на повороті в бік Боярки. У цей час в напрямку Києва рухався Volkswagen, який з невстановленої поки що причини влетів у вантажівку.
Удар був настільки сильним, що "Газель" перекинулася на бік. Буквально через кілька хвилин там же зіткнулися "Жигулі" і ще один Volkswagen. За словами водія ВАЗу, він намагався уникнути зіткнення з КрАЗом і зіткнувся з іномаркою. А через хвилину там само "притерлися" фура MAN і легковик Renault.
Нагадаємо, поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через масштабну ДТП у місті, автомобіль зіткнувся з 9 автівками на вулиці Запорізьке шосе.
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