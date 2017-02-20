Під Києвом вбили колишнього главу Астра банку
Невідомі проникли в житловий будинок, віджавши пластикове вікно. Зв'язавши господаря, злочинці катували його, щоб отримати інформацію про гроші та матеріальні цінності, - повідомляє FinClub.
Від отриманих тілесних ушкоджень Роман Чумак помер.
Ймовірно, господар будинку так і не сказав злочинцям пароль до сейфа або місце зберігання ключів, так як сейф злочинці забрали з собою. За наявною інформацією, в ньому знаходились ювелірні прикраси та долари США.
Виявив тіло 11-річний син убитого. Він побачив, що на першому поверсі на дивані в крові лежить пов'язаний батько і викликав поліцію.
Слідчим відділом Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК – умисне вбивство з корисливих цілей.
Нагадаємо, що в жовтні 2015 року наглядова рада Астра Банку звільнив голову правління Романа Чумака. Також він обіймав посаду заступника голови Укрсиббанку.
Раніше iPress.ua повідомляв про вбивство бізнесмена в Дніпрі. Невідомі особи в автомобілі ВАЗ випустили більш ніж 30 куль з автомата по машині місцевої охоронної фірми, після чого зникли.
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