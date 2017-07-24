Під Києвом відбудеться грандіозне святкування Дня Хрещення Русі

Організатори підготували з цього приводу особливо яскраву програму. Все почнеться з костюмованого параду історичних персонажів, які передували прийняттю християнства на Русі, а також з'явилися в подальшій історії нашої держави. Гості свята побачать апостола Андрія, візантійського імператора, княгиню Ольгу, Кирила і Мефодія, давньоруських витязів, українських козаків і багатьох інших персонажів. А на завершення параду перед очі радісних гостей Древнього Києва на бойовому коні виїде сам "винуватець торжества" князь Володимир Великий.

Родзинкою свята стане урочисте відкриття реконструкції дерев'яного храму Х століття - Василівської церкви, яка була побудована Володимиром Великим після запровадження християнства. З 12:00 буде проходити освячення церкви, і кожен бажаючий зможе побачити дану знакову подію. А після відкриття програми пройде унікальне дійство - реконструкція відкриття храму, яка буде проходити за стародавніми канонами.

Колектив "Парку Київська Русь" відтворить згідно з давнім літописам ритуал відкриття церкви, як це робилося тисячу років назад, після чого запросить всіх відвідати Василівську церкву.

Гості Древнього Києва також зможуть на власні очі побачити унікальні чудотворні ікони. Спеціально для Князівства "Київська Русь" будуть привезені лики святих, які написані і освячені ченцями на Святій Горі Афон. Кожен гість Древнього Києва зможе прикластися до святинь, помолитися за здоров'я рідних і близьких. У тому числі і біля чудотворної ікони Пресвятої Богородиці "Всецариця", яка зцілює від тяжких хвороб і не один раз рятувала життя віруючим. Побачити і помолитися біля ікон можна буде тільки 29 і 30 липня. Звертаємо увагу, що доступ до Афону для жінок закритий, і тільки в "Парку Київська Русь" чудотворні ікони на День Хрещення Русі будуть доступні кожному.

У Древньому Києві також пройде конкурс не серед людей, а серед цілих міст. Всеукраїнський конкурс "Віче в Київській Русі", присвячений святкуванню Дня Хрещення Русі, буде проходити спільно з Асоціацією малих міст України. 29 липня міста і села України будуть знайомити гостей Парку зі своєю історією, культурою, особливостями.

Далі на ристалище в театралізованих постановках будуть відтворені древні події, пов'язані з прийняттям християнської віри. Гості перенесуться крізь століття і кілометри - з Київської Русі до Візантії, з XXI століття в Х.

Особливою на цьому святі буде вечірня програма. Гостей Древнього Києва чекає грандіозна театралізована постановка "Взяття Херсонеса і князь Володимир" зі стрільбою палаючими ядрами з требушету, битвами кінних і піших воїнів, з вогняними спецефектами і участю гостей у взятті міста.

Відвідувачі Древнього Києва також зможуть взяти участь в різноманітних майстер-класах: постріляти з лука, покататися верхи на коні, позмагатися на локації "спорт-меч" і поборотися м'якими мечами, відвідати музеї - "Чудеса Древнього Києва", відпочити біля Лісового озера і відчути себе справжнім жителем величної держави Київська Русь.

Почуття адреналіну дітям і дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі «Веселий варяг» і в точках харчування під відкритим небом. Також, Питейна "25 рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Парк відкривається о 10:00, освячення церкви розпочнеться о 12:00, початок програми о 14:00. Вартість вхідного квитка - 199 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнята відвідують Древній Київ безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві "Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі відповідно до розкладу на сайті з 10:00.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com