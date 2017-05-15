Під Києвом відбудуться масові бої на мечах

20 і 21 травня в "Парку Київська Русь" пройде Чемпіонат України з середньовічного бою "Зов героїв". Захід збере понад 200 бійців з усіх куточків України. Вони будуть одягнені в такі ж обладунки, які носили воїни за часів Середньовіччя, і воювати будуть такою ж зброєю - справжніми мечами, алебардами, фальшіонами.

Це будуть не постановочні бої, а реальні середньовічні битви, в яких спортсмени під час безкомпромісних поєдинків з'ясовуватимуть, хто з них гідний звання чемпіона України з середньовічного бою в 2017 році. Нагадаємо, що середньовічний бій визнаний неолімпійських видом спорту.

Ви побачите групові номінації 16х16, 10х10, 5х5. Жіночі поєдинки 3х3. Вперше в рамках чемпіонату буде проходити Дитячий турнір. Участь зможуть взяти всі бажаючі. Вік дітей від 6 до 17 років. Для участі необхідна попередня реєстрація. Для участі дітей у турнірі необхідно сплатити внесок 100 грн. Бажаючі зможуть взяти участь в одиночних боях з м'якими обладунками в номінації "щит-меч". Також відбудуться поєдинки в номінації 3х3 з досвідченими інструкторами.

На малому ристалищі в парних поєдинках воїни виборюватимуть звання чемпіонів в номінаціях "Меч - меч" і "Щит - меч". В окремій номінації також буде визначена найбільш гідна жінка-воїн. Також кожен зможе привітати збірну України, яка здобула перемогу на Чемпіонаті світу по історичним середньовічним поєдинкам (Барселона, Іспанія) у номінації "21х21 боєць" серед чоловіків. Українські спортсмени дійшли до фінальних поєдинків та на шляху до тріумфу у фіналі здобули перемогу над збірними таких країн як: Росія, Франція, США та Польща.

Змагання триватимуть протягом двох днів. А в перервах між боями гостей "Парку Київська Русь" буде дивувати своїми виступами кінно-трюковий театр Древнього Києва. А ввечері пройде вечірня програма з яскравим вогняним шоу та стрільбою вогняними ядрами з требушету. У неділю, 21 травня, відбудеться урочисте нагородження переможців чемпіонату.

Програма залишить незабутні емоції, як у дорослих, так і у дітей. Крім перегляду боїв у кожного гостя Древнього Києва буде можливість долучитися до розважальної програми та стати її частиною. Відвідувачів середньовічного міста запросять до запальних флеш-мобів і конкурсів.

На території працюватиме середньовічний тир, де кожен зможе постріляти з лука та покидати списи і ножі. Можна буде покататися верхи на породистих конях або в екіпажі, зробити пам'ятну монету на княжому монетному дворі, виготовити сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів.

Почуття адреналіну гостям забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів у корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. І навіть залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Початок програми о 13:30. Квитки на Чемпіонат з середньовічного бою "Зов героїв" коштують 300 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 100 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Стародавній Київ в "Парку Київська Русь" розташований в 45 хвилинах від Києва - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі відповідно до розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com