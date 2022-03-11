НОВИНИНа Київщині повністю відновили міст у селі Стоянка на Житомирській трасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом відновили міст на Житомирській трасі
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Про це повідомив Офіс президента у четвер, 3 листопада.
"Міст у Стоянці відновлений! Сьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ-Чоп", – йдеться у повідомленні.
В ОП нагадали, що зруйнований міст на Житомирській трасі став перешкодою для російських агресорів під час наступу на Київ у лютому.
"Після деокупації менш ніж через два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту і почали капітальне відновлення правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст повноцінно запрацював", – додали в Офісі президента.
Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця запускає перший рейс до окупованого Куп'янська.
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03 11 2022 12:56 МЕДІА
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