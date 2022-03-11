Під Києвом відновили міст на Житомирській трасі

На Київщині повністю відновили міст у селі Стоянка на Житомирській трасі.

Про це повідомив Офіс президента у четвер, 3 листопада.

"Міст у Стоянці відновлений! Сьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ-Чоп", – йдеться у повідомленні.

В ОП нагадали, що зруйнований міст на Житомирській трасі став перешкодою для російських агресорів під час наступу на Київ у лютому.

"Після деокупації менш ніж через два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту і почали капітальне відновлення правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст повноцінно запрацював", – додали в Офісі президента.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця запускає перший рейс до окупованого Куп'янська.