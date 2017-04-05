Під Києвом відсвяткують День Перемоги

Протягом всіх травневих свят (6, 7, 8 та 9 травня) на гостей "Парку Київська Русь", що на Київщині, чекає особлива насичена весняна програма

Виступи кінно-трюкового театру будуть змінюватися театралізованими виставами та цікавими середньовічними майстер-класами. Здивує навіть найвибагливіших гостей унікальна колекція коней історичних порід. Й вже нарешті після холодної зими у кожного відвідувача Древнього Києва з’явиться можливість відпочити за містом та влаштувати пікнік з шашликами в атмосфері величної епохи.

У "Парку Київська Русь" ви зможете не лише спостерігати за дійством, але й долучитися до нього. Кожен має можливість бути учасником різноманітних конкурсів і змагань, які є невід’ємною складовою святкової програми. На вас чекають середньовічний футбол, майстер-клас з старовинного танцю Маразуля, танцювальні флешмоби. А для дорослих та зовсім маленьких любителів активного відпочинку у Древньому Києві працюватиме канатний спуск над озером "Політайло".

Для усіх поціновувачів циркового мистецтва Древній Київ 6 та 7 травня приготував неймовірне шоу за участі цирку просто неба "Карабас Барабас". Програма в ці дні буде складатися з різноманітних циркових номерів, що викличуть і сміх, і захват, і ще чимало позитивних емоцій. Наприклад, ви побачите номери кінно-трюкового театру. Кінні каскадери і чотириногі актори театру довго тренувалися, перш ніж показати вам бездоганні карколомні трюки.

8 травня та на День Перемоги, 9 травня, у "Парку Київська Русь" пройде свято сили та доблесті. Сини нашої землі у всі часи були сильними, сміливими і завжди готовими стати на захист своєї Батьківщини, своїх сімей. А тому під час програми ви побачите урочисту зустріч князя з його бойовою дружиною. Зможете відчути ті ж емоції, які відчували наші предки тисячу років тому, зустрічаючи воїнів, що повернулися додому з перемогою.

І звичайно, ви зможете поїсти смачних страв від княжих кухарів у корчмі "Веселий варяг" та в точках харчування просто неба й навіть залишитись на ночівлю.

Парк працюватиме з 10:00 до 21:00, початок програми – о 13:30. Ціна квитка на травневі свята – 150 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва щогодини з 10:00 до 15:00 курсують маршрутки від метро Видубичі.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com