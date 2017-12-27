Під Києвом відсвяткують новорічну ніч та новорічні свята

Окрім Резиденції для дорослих і дітей Древній Київ підготував насичену шоу-програму. Розважатимуть народ з князівським розмахом і в найближчі вихідні - 30 грудня, після чого в саму новорічну ніч 31 грудня пройде грандіозне святкування з яскравою виставою, феєрверком, шоу-двійників, нічною ілюмінацією, смачними стравами та безкоштовним катанням на конях

У "Парку Київська Русь" вже другий тиждень проходить святкова шоу-програма "Новорічна казка". Щодня аж до 14 січня гостей з усіх куточків країни та зарубіжжя чекає Дідусь Мороз в своїй Головній Резиденції, в якій можна поспілкуватися з мудрим чарівником, покласти лист в шкатулку здійснення мрій і влаштувати на пам'ять яскраву фотосесію

У суботу, 30 грудня, а також щодня з 2 по 8 січня і 13-14 січня, глядачів залучать в захоплюючі новорічні пригоди. Нечиста сила захоче зірвати свято і вкраде Снігуроньку, а звільнити її можна лише за допомогою гостей Князівства "Київська Русь".

В якості святкового подарунка театр Древнього Киє підготував нову авторську виставу-мюзикл "Про Сірого Вовка і Івана Княжича", яка буде цікавою і повчальною не тільки для дітей, але і для дорослих. Глядачі зможуть не лише побачити театралізовану постановку, а й стати безпосереднім учасником казки. У виставі будуть і виступи кінно-трюкового театру, і безліч спецефектів: каскадерські трюки, ляльковий театр, поєдинки з використанням середньовічної зброї, вогняні ефекти. Тільки в "Парку Київська Русь" можна буде почути постановку не тільки сучасною мовою, а й давньослов'янською.

А ще у Парку можна покататися верхи на породистих конях з Княжої конюшні Древнього Києва, погладити їх та сфотографуватися з ними. Працюватиме канатний спуск "Політайло", лучний тир і карбування монет, музей середньовічного костюму, новорічна фотолокація і багато іншого.

У неділю, 31 грудня, з 20:00 гостей "Парку Київська Русь" чекає яскраве святкування Нового року. Князівство підготувало яскраву шоу-програму з подарунками і частуваннями абсолютно для кожного, інтерактивами від Діда Мороза та Снігуроньки, безкоштовним катанням на конях, шоу двійників з виступом Ольги Полякової, Дзідзьо, Насті Каменської та Потапа. О півночі гостей чекає привітання від Князя Київського і святковий феєрверк. Всі гості візьмуть участь у безпрограшній лотереї подарунків. А при попереднього бронювання є також можливість замовити святкову вечерю в корчмі.

І звичайно, під час усіх новорічних свят, гості "Парку Київська Русь" зможуть скуштувати смачні страви від княжих кухарів в корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом і в альтанках. Та навіть залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва.

Головна Резиденція Діда Мороза працює щодня з 16 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року (включаючи 1 січня).

"Новорічна казка" проходитиме 30 грудня 2017 року, а також щодня з 2 по 8 січня і 13-14 січня 2018 року.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Маршрутки з Києва курсують від метро "Видубичі". Ціна квитка на "Новорічну казку" - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно. Ціна квитка в новорічну ніч - 395 грн., для пенсіонерів і студентів - 250 грн,. для дітей шкільного віку - 150 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com