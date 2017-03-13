Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Києвом висадять більше 10 тис. дерев

Місце висадки: у лісі, напроти бази "Динамо"
У лісі Кончи-Заспи, що під Києвом, планують посадити понад 10 тис. дерев у рамках лісовідновлюваної стратегії Нацпарку "Голосіївський"
Під Києвом висадять більше 10 тис. дерев Фото: Голос UA

"Запрошуємо до посадки ЛІСУ 18 березня. Планується висадити понад 10 000 дерев в рамках лісовідновлюваної стратегії нацпарку. Місце висадки: у лісі, напроти бази "Динамо", - йдеться в повідомленні НПП "Голосіївський".

Охочих долучитися до події чекають о 10:30 біля стели "Національний природний парк "Голосіївський",що знаходиться біля зупинки 43 автобуса (з м.Видубичі) - "База "Динамо". Інвентарем, інструктаж та хорошим настроєм організатори акції забезпечать. 

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила уп'ятеро штрафи за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі. Це передбачено законом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 13:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.