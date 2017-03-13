Під Києвом висадять більше 10 тис. дерев Місце висадки: у лісі, напроти бази "Динамо"

У лісі Кончи-Заспи, що під Києвом, планують посадити понад 10 тис. дерев у рамках лісовідновлюваної стратегії Нацпарку "Голосіївський"

Фото: Голос UA

"Запрошуємо до посадки ЛІСУ 18 березня. Планується висадити понад 10 000 дерев в рамках лісовідновлюваної стратегії нацпарку. Місце висадки: у лісі, напроти бази "Динамо", - йдеться в повідомленні НПП "Голосіївський". Охочих долучитися до події чекають о 10:30 біля стели "Національний природний парк "Голосіївський",що знаходиться біля зупинки 43 автобуса (з м.Видубичі) - "База "Динамо". Інвентарем, інструктаж та хорошим настроєм організатори акції забезпечать. Нагадаємо, Верховна Рада збільшила уп'ятеро штрафи за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі. Це передбачено законом.

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