Під Києвом з розмахом відсвяткують свято Покрови

Здавна наш народ особливо шанує свято Покрови, а віднедавна воно стало ще й офіційним вихідним – Днем захисника України. То ж у Древньому Києві вирішили відсвяткувати по-особливому весело і довго.

Театралізована розважальна програма на Покрову тут відбуватиметься аж три дні – з 14 по 16 жовтня

З нагоди свята на гостей "Парку Київська Русь" чекає різноманітна й насичена програма. Так театр Древнього Києва на головному ристалищі буде розіграна видовищна театралізована вистава – давня слов’янська легенда про Ладу та Леля. Захопливими будуть показові виступи дружинників князя з мечами, виступи кінних каскадерів, а також турнір кінних лучників.

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" запрошує усіх гостей взяти участь в урочистій ході до Василівської церкви, яка була побудована Володимиром Великим після запровадження християнства. У суботу та неділю, 14-15 жовтня, з 12:00 до 14:00 буде проходити служба у церкві і кожен бажаючий зможе взяти у ній участь.

Також, 14-15 жовтня відбудуться поєдинки турніру із середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця". Найсильніші команди України будуть змагатися на полі бою, у важких залізних обладунках, демонструючи не тільки свою майстерність, але і неймовірно яскраве видовище – середньовічний бій.

Унікальність святкування Покрови у Древньому Києві також полягає в тому, що тільки тут в театралізованих постановках звучить давньослов'янська мова, яку по крихтах збирає науковий клуб Князівства "Київська Русь". Гості Древнього Києва зможуть порівняти, чи сильно змінилася мова за тисячу років.

Також гості Князівства "Київська Русь" зможуть зануритися у глибину віків, долучившись до древніх обрядів – слов’янської гостинності, спалювання образ у вогні.

Програма подарує незабутні емоції, як дорослим, так і дітям. У кожного відвідувача Древнього Києва буде можливість долучитися до розважальної програми та стати її частиною. Відвідувачів середньовічного міста запросять до запальних флеш-мобів і конкурсів.

Гості Древнього Києва також зможуть взяти участь в різноманітних майстер-класах: постріляти з лука, покататися верхи на коні, позмагатися на локації "спорт-меч" і поборотися м'якими мечами, відвідати музеї - "Чудеса Древнього Києва", Василівську церкву, відпочити біля Лісового озера і відчути себе справжнім жителем величної держави Київська Русь.

Почуття адреналіну дітям і дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. Також, Питейна "25 рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Древнього Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Нагадаємо, що на щорічному конкурсі "Kyiv Tourism Awards" Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" посів перше місце у номінації "Краща локація Київського регіону".

Початок програми о 13:30. Ціна квитка на свято Покрови – 150 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва щогодини з 10:00 до 15:00 курсують маршрутки від метро Видубичі.

Деталі на сайті parkkyivrus.com