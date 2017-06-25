Під Львівську міськраду на віче прийшли близько 5 тис людей

У Львові майже п'ять тисяч осіб зібралися на громадське віче для обговорення проблеми зі сміттям, яка виникла в місті після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні минулого року.

"Сьогодні на пл. Ринок у Львові відбулось громадське віче, участь у якому взяло майже 5 тис. осіб. Львів’яни прийшли на віче, аби підтримати позицію місцевого самоврядування щодо сміттєвої блокади Львова, та заявити чітку позицію, що якщо вистоїть Львів - вистоїть вся Україна. У такий спосіб львів`яни продемонстрували свою чітку позицію щодо штучно організованої проти міста сміттєвої блокади", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

На площі виступив мер міста Андрій Садовий. Він повідомив містян про наступні кроки щодо очищення Львова від сміття.

"Ота сміттєва блокада, в якій нас тримають вже рік часу, почала давати тріщину. Наступник крок – це звернення всіх патріархів: християн, іудеїв, протестантів. Всі звернулись до Президента, до Прем’єра, щоби зняти цю блокаду", - сказав він.



Фото: city-adm.lviv.ua

Також слово взяв лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, який впродовж останніх шести днів голодував біля Адміністрації Президента, щоб привернути увагу влади до "сміттєвої проблеми" Львова.

Нагадаємо, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у понеділок оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, Президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області.

У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух. Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.

Варто відзначити, що віце-спікера Верховної Ради України Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією Президента на Банковій, забрала карета швидкої допомоги.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.