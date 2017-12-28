Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано

Поблизу Львова дизель-поїзд врізався в автомобіль "швидкої допомоги".

Фото: google.com

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів, Пустомитівського району, - повідомляє 28 грудня відділ комунікації поліції Львівської області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано. Фото: facebook.com/MVS.LVIV Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої загинула людина. Аварія сталася на вул. Васильківській поблизу ВДНГ.

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