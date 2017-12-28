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Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано
Поблизу Львова дизель-поїзд врізався в автомобіль "швидкої допомоги".
Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі Фото: google.com

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів, Пустомитівського району, - повідомляє 28 грудня відділ комунікації поліції Львівської області.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої загинула людина. Аварія сталася на вул. Васильківській поблизу ВДНГ.

 
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28 12 2017 17:45
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