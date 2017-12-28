НОВИНИПоблизу Львова дизель-поїзд врізався в автомобіль "швидкої допомоги".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі
Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано
Фото: google.com
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер близько 12.30 на залізничному переїзді в селі Давидів, Пустомитівського району, - повідомляє 28 грудня відділ комунікації поліції Львівської області.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Троє осіб отримали тілесні ушкодження, з них двоє госпіталізовано.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої загинула людина. Аварія сталася на вул. Васильківській поблизу ВДНГ.
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28 12 2017 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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