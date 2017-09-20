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В Одесі тривають сутички під мерією, - ФОТО

У сесії оголошено перерву
Під будівлею мерії в Одесі тривають сутички між правоохоронцями та активістами, які намагаються прорватися на засідання міськради.
В Одесі тривають сутички під мерією, - ФОТО Фото: dumskaya.net

Близько 11 години сталася запекла бійка біля бічного входу. Втрутилися патрульні, дісталося і журналістам. У сесії оголошено перерву.

Після цього на площі запалили фальшфєри і скандують "Труханова геть!".

"Об 11.10 поліція застосувала газ, затримано кількох активістів. Також серед мітингувальників є кілька постраждалих. Мітингувальники також застосували газ і відтіснили поліцейських" - повідомляє "Думская".

Фото: dumskaya.net

Лідеру одеського осередку "Свободи", екс-нардепу Павлу Кириленку вдалося потрапити в мерію, представившись нардепом. Через 10 хвилин він вийшов і заявив, що там "окопалися сепаратисти". Свободівці заявили, що йдуть до облпрокуратури вимагати розпуску міськради. Потім вони хочуть відвідати з такою ж вимогою губернатора.

Фото: dumskaya.net

ЯК повідомляв iPress.ua, в Одесі кілька сотень протестувальників намагаються пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. 

 

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