Під Мінськими угодами є підпис Путіна, його можна притягти до відповідальності, – Порошенко

Під Мінськими угодами стоїть підпис президента Російської Федерації Володимира Путіна. Це дає змогу притягти його до відповідальності.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції 14 травня в Києві.

"Ми не можемо досягти миру тільки через те, що Путін не хоче виконувати Мінські угоди. Вони дозволяють йти до суду і притягувати злочинця до суду", – сказав Порошенко.

На думку Президента України Петра Порошенка, ситуація в країні відрізняється від ситуації в Сирії, Осетії чи Придністров’ї тим, що під угодами стоїть підпис президента Російської Федерації.

"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров’я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності", – заявив Порошенко.

Альтернативи Мінським угодам, на думку глави держави, наразі немає.

Порошенко заявив, що завдяки цим угодам вдалося зупинити наступ на позиції ЗСУ у вересні 2014 року і домогтися впровадження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 21 травня відвідає Берлін для переговорів з канцлером Німеччиною Ангелою Меркель щодо організації зустрічі "Нормандської четвірки".

Президент США Дональд Трамп підкреслив намір Сполучених Штатів залишатися в процесі врегулювання ситуації в Україні.