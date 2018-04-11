Під МВС у Києві люди вийшли на акцію пам'яті Катерини Гандзюк, – ФОТО Учасники акції вимагають знайти і покарати замовників убивства

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві на вулиці Богомольця відбувається акція з вшанування пам'яті загиблої керівниці справами Херсонського міськвиконкому, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Фото: pravda.com.ua

Участь в акції беруть понад 200 людей, пише "Українська правда". Друзі, активісти, колеги, журналісти і політики несуть портрети загиблої. Перед входом на територію Міністерства внутрішніх справ активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили". Учасники акції вимагають знайти і покарати замовників убивства Гандзюк. Аналогічні акції відбуваються ввечері 4 листопада у Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та інших містах. Будівлю МВС охороняють кілька поліцейських. До активістів з міністерства наразі ніхто не виходив.

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада. У Національній поліції розраховують, що затримані у справі нападу тепер дадуть додаткові свідчення про замовника злочину.

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