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Під МВС у Києві люди вийшли на акцію пам'яті Катерини Гандзюк, – ФОТО

Учасники акції вимагають знайти і покарати замовників убивства
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві на вулиці Богомольця відбувається акція з вшанування пам'яті загиблої керівниці справами Херсонського міськвиконкому, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Під МВС у Києві люди вийшли на акцію пам Фото: pravda.com.ua

Участь в акції беруть понад 200 людей, пише "Українська правда".

Друзі, активісти, колеги, журналісти і політики несуть портрети загиблої.

Перед входом на територію Міністерства внутрішніх справ активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили".

Учасники акції вимагають знайти і покарати замовників убивства Гандзюк.

Аналогічні акції відбуваються ввечері 4 листопада у Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та інших містах.

Будівлю МВС охороняють кілька поліцейських. До активістів з міністерства наразі ніхто не виходив.


Фото: pravda.com.ua


Фото: pravda.com.ua


Фото: pravda.com.ua


Фото: pravda.com.ua


Фото: pravda.com.ua

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

У Національній поліції розраховують, що затримані у справі нападу тепер дадуть додаткові свідчення про замовника злочину.

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04 11 2018 20:39
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