Під МВС у Києві люди вийшли на акцію пам'яті Катерини Гандзюк, – ФОТО
Участь в акції беруть понад 200 людей, пише "Українська правда".
Друзі, активісти, колеги, журналісти і політики несуть портрети загиблої.
Перед входом на територію Міністерства внутрішніх справ активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили".
Учасники акції вимагають знайти і покарати замовників убивства Гандзюк.
Аналогічні акції відбуваються ввечері 4 листопада у Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та інших містах.
Будівлю МВС охороняють кілька поліцейських. До активістів з міністерства наразі ніхто не виходив.
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
У Національній поліції розраховують, що затримані у справі нападу тепер дадуть додаткові свідчення про замовника злочину.
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