Під Миколаєвом водій збив п'яну 13-річну школярку, яка сиділа посеред дороги

Уночі в суботу, 27 січня, біля села Мішково-Погорілове під Миколаєвом автомобіль Daewoo Lanos збив 13-річну школярку, яка сиділа на дорозі.

Як повідомили в поліції, дівчина сиділа просто на проїжджій частині. Водій не помітив перешкоду і наїхав на неї.

Як пише видання "Новини-N", унаслідок ДТП у школярки переломи обох ніг, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. "Швидка" доправила дівчинку до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Вона перебуває в реанімації, стан розцінюється як украй важкий.

Під час проведення аналізів у потерпілої в крові виявили два проміле алкоголю.

За інформацією поліції, 13-річна школярка разом зі старшою 16-річною сестрою та її другом пішли на дискотеку в сусіднє село. На зворотному шляху з дискотеки додому в стані алкогольного сп'яніння, не усвідомлюючи своїх дій, молодша сестра несподівано кудись побігла. Старша сестра разом з кавалером кинулися за нею слідом, але не знайшли її. Як виявилося згодом, дівчинка сіла на дорогу, де й потрапила під машину.

"Наразі поліцейські вже поспілкувались із матір’ю дівчини та склали відносно неї адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов’язків по вихованню дітей. Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" та проводиться розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, очікуються висновки експертів", – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 січня, в Польщі водій вантажівки в'їхав у житловий будинок та зупинився за метр від дітей, які спали.