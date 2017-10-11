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Під Одесою позапланово перевіряють боєготовність військових

Перевірка проходить в частині Військово-морських сил України
У селищі Дачне Одеської області відбувається позапланова перевірка боєготовності частини Військово-морських сил України.
Під Одесою позапланово перевіряють боєготовність військових Фото: rbc.ua

Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, передає Радіо Свобода.

У зв'язку з перевіркою, поліція звернулася до громадян із проханням не хвилюватися.

"Морська піхота застосовує бойову техніку, виконує стрільби холостими патронами", - повідомив радник голови управління Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк.

У прес-центрі командування ВМС Збройних сил України додали, що одним з елементів відпрацювання раптових перевірок є оповіщення органів місцевої влади, в тім числі, через інші силові відомства, зокрема, поліцію.

Нагадаємо, що на півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники.
 

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10 11 2017 20:18
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