ПОЛІТИКА НОВИНИУ селищі Дачне Одеської області відбувається позапланова перевірка боєготовності частини Військово-морських сил України.
Нагадаємо, що на півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники.
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Під Одесою позапланово перевіряють боєготовність військових
Перевірка проходить в частині Військово-морських сил України
Фото: rbc.ua
Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, передає Радіо Свобода.
У зв'язку з перевіркою, поліція звернулася до громадян із проханням не хвилюватися.
"Морська піхота застосовує бойову техніку, виконує стрільби холостими патронами", - повідомив радник голови управління Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк.
У прес-центрі командування ВМС Збройних сил України додали, що одним з елементів відпрацювання раптових перевірок є оповіщення органів місцевої влади, в тім числі, через інші силові відомства, зокрема, поліцію.
Нагадаємо, що на півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники.
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10 11 2017 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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